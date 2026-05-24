Pre dve godine igrali su kvalifikacije za Ligu šampiona, a onda grupnu fazu Lige Evrope. Prošle sezone uspeli su da prođu u nokaut fazu Lige konferencije, a sezonu 2026/27 provešće u Prvoj ligi Srbije. Iako mnogi to nisu mogli da očekuju, na kraju je TSC ispao iz Superlige i pridružio se Javoru, Spartaku i Napretku.

Velika drama poslednjeg kola nije išla na ruku Topolčanima, koji su, doduše, sami sebi zagorčali život. Prvo u prošlom kolu protiv Radničkog iz Niša, a onda i sada u Loznici protiv IMT-a. Da su pobedili sačuvali bi status superligaša. Žagar je doneo prednost "traktoristima" već u 13. minute evrogolom. Jovanović već u 54. izjednačio i bilo je dovoljno vremena za preokret. Ipak, gol spasa nije stigao.

Mogao je i Javor da pomogne TSC-u jer je bio pred pobedom u Kragujevcu, ali... Simović je doneo prednost Kragujevčanima, a onda Sahli mogao da bude tragičar sezone. Dobio je direktan crveni karton u nadoknadi prvog poluvremena, da bi samo tri minuta kasnije Radonjić doneo izjednačenje. Prednost Ivanjičanima i nadu TSC-u doneo je Sise na startu drugog dela igre. Ipak, Balde u 67. postavlja konačan rezultat i dobija oreol junaka.

Mladost je najviše profitirala i sa minimalcem (1:0) savladala Napredak i ostala deo Superlige. Gol odluke postigao je Udovičić u 14. minutu.

Jedini meč bez značaja odigrali su Radnički iz Niša i Spartak, a Nišlije su slavile sa 2:1.

IMT - TSC 1:1 (1:0)

Mladost - Napredak 1:0 (1:0)

Radnički Kragujevac - Javor 2:2 (1:1)

Radnički Niš - Spartak Subotica 2:1 (0:0)

KRAJ i u Kragujevcu! TSC je ispao iz Superlige! Radnički i Mladost ostaju deo elite!

Kraj i u Loznici! TSC pred ispadanjem, Mladost slavi opstanak! Jedina nada ekipi Tomislava Sivića je pobeda Javora u Kragujevcu gde je trenutno 2:2!

Kraj i u Nišu! Radnički pobedom zatvara sezonu!

Kraj u Lučanima! Mladost je pobedila, a videćemo uskoro da li joj je to donelo i opstanak!

90. minut - Počinju i nadoknade! Kako sada stvari stoje TSC ispada iz Superlige!

82. minut - GOOOOL! Smanjuje Spartak! Kuveljić pogađa!

74. minut - GOOOOL! Milosavljević za 2:0 Nišlija!

67. minut - GOOOL! Kragujevčani se vraćaju u igru! Balde!

65. minut - GOOOL! Radnički iz Niša vodi! Nikiforenko strelac!

54. minut - GOOOOL! TSC dolazi do izjednačenja! Jovanović možda i za spas!

46. minut - GOOOOL! Javor vodi! Preokret Ivanjičana golom Sisea!

46. minut - Počinje drugo poluvreme!

POLUVREME!

45+5. minut - Javor odmah dolazi do izjednačenja! Sada kreće dodatna drama! TSC-u bi sada bio dovoljan i remi u Loznici!

45+2. minut - Sada problem za Radnički jer je Sali dobio direktan crveni karton.

42. minut - TSC je postigao gol preko Petrovića, ali je on poništen zbog ofsajda.

23. minut - GOOOOL! Simović za vođstvo Radničkog iz Kragujevca! Sada i oni idu iznad crte!

14. minut - GOOOOL! I TO NA DVA STADIONA! IMT vodi protiv TSC-a evrogol Žagara i gura ekipu iz Bačke Topole u niži rang! Udovičić je doneo vođstvo u Lučanima i trenutno je Mladost iznad crte.

19.30 - Utakmice su počele!

19.05 - Pre samog početka utakmica, da vidimo i šta kome treba, odnosno ko je ispao.

Meč Radnički Niš - Spartak je jedini meč bez rezutatskog značaja. Subotičani su odavno ispali, a Nišlije u prethdnom kolu obezbedile opstanak. Ostalo je da se sazna poslednji klub koji ispada, a "vise" TSC, Radnički iz Kragujevca i Mladost.

Lučanci igraju protiv prežaljenog Napretka, a čak ni pobeda im ne garantuje opstanak. U tom slučaju bi morali da se nadaju barem remiju TSC-a ili Kragujevčana. Klub iz Bačke Topole ima imperativ pobede protiv IMT-a u Loznici, kao i Radnički na svom terenu u duelu sa Javorom. Ivanjičani su, takođe, od ranije ispali iz lige.

18.50 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen mečevima poslednjeg kola plej-auta Superlige Srbije. Uz sport.alo pratite dešavanja širom domaćih stadiona i saznajte ko je poslednji klub koji ispada u Prvu ligu.