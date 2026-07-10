U centru šumadijske opštine Knić predstavljeno je novoformirano Sportsko veslačko udruženje Gruža.

Skupu su, pored mladih Knićana i ljubitelja sporta, prisustvovali Marko Marjanović, predsednik Veslačkog saveza Srbije, kao i poznati veslači Andrija Šljukić i Nenad Beđik.

Ovo je, u stvari, povratak ovog sporta u gružanski kraj, jer je postojao Veslački klub Vlajko, iz kojeg se mladi Davor Vujović izborio da bude član juniorske reprezentacije Srbije, a u VK Tamiš iz Pančeva uspešno nastavio sportsku karijeru.

Srećko Ilić, predsednik Opštine Кnić, izrazio je zadovoljstvo što se obnavlja veslački klub i obećao pomoć i podršku lokalne samouprave. Prisutnoj deci i roditeljima istaknute su dobrobiti koje pruža bavljenje ovim sportom, tako da je reprezentacija Srbije na ovom jezeru obavljala pripreme za neka značajna takmičenja.

U Kniću ne postoje odgovarajuće sale za bavljenje košarkom, odbojkom ili rukometom na primer, pa je ovo izuzetna prilika da se iskoristi ono što priroda pruža, tako de je Veslačko udruženje Gruža jedini predstavnik ovog sporta u sedam opština Šumadijskog okruga.

Ideja osnivača kluba je razvijanje sportova na vodi i intenzivnije korišćenje Gružanskog jezera, kako za mlade s područja opštine Кnić, tako i ozbiljnim projektima koje novi klub planira da realizuje u saradnji s Veslačkim savezom Srbije i lokalnom samoupravom.