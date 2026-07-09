Osam meseci u dresu Crvene zvezde bilo je dovoljno da vidimo da fudbaler iz Gane Ebenezer Anan nije baš kvalitet za Lige petice uprkos odličnim fizičkim predispozicijama.

Pored Naira Tiknizjana nije bilo realno prošle sezone da dobije bilo kakvu šansu, zato za crveno-bele je bio odličan potez što su ga prodali Sent Etjenu za 2.000.000 evra.

Sudeći po natpisima francuskih medija, u tamošnjem drugoligašu baš i nisu srećni što su kupili 23-godišnjeg defanzivca.

Iako ima još dve godine ugovora sa zeleno-belima, realno je da Anan već ovog leta promeni klub. Glasina iz Francuske je da se povremeni reprezentativac Gane (nije bio na spisku za Mundijal) našao na transfer listi, odnosno iz Sent Etjena su poslali jasan signal drugim klubovima da bi rado pustili Anana.

Nije Afrikanac bio toliko loš, samo je prekobrojan. Jednostavno, Sent Etjen nije uspeo da se vrati u Ligu 1, u baražu za promociju je izgubio od Nice, pa će sada smanjiti igrački kadar kako bi rasteretio budžet. Anan više nije prva opcija na levom beku i zato je najbolje za sve da ode.

Kada je tek stigao iz Zvezde školarac Bolonje je bio standardan prvotimac. Tokom jesenje polusezone je propuštao utakmice samo kada je bio povređen, ali sredinom decembra je izgubio svoje mesto.