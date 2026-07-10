Ženska reprezentacija Srbije poražena je u Beogradu od tima Francuske u Ligi nacija, a selektor Zoran Terzić posle meča govorio je o problemima u timu

-Sad svi očekuju da se vrate Tijana i Maja i da će odmah sve biti bolje. To jeste tačno, ali one neće igrati zauvek. Jednog dana ni Maja, ni Tijana, ni Raša neće biti tu i ove mlađe devojke moraju da nauče kako se igraju ovakvi mečevi i kako se ponaša u ključnim trenucima. To je trenutno naš najveći problem. Često čujem i priču da se plaše trenera jer sam ozbiljan pored terena. Ali zanimljivo je da tog straha nema kada vodimo 2:0, već se pojavi tek kada utakmica počne da se lomi - rekao je Terzić.

Terzić je detaljno analizirao meč Srbije i Francuske.

-Nije nikakvo iznenađenje. Nažalost, ovakve stvari postale su karakteristične za ovu ekipu. Imamo dosta igračica kojima nedostaje ono nešto... Ne bih rekao samo iskustvo, jer se sa nekim stvarima jednostavno rodiš. Strah je očigledan. Čim su Francuskinje u trećem setu napravile nekoliko poena prednosti posle naših 2:0, videlo se da su se devojke ukočile. Odjednom nismo mogli ni da serviramo kako treba, ni da završimo napad. Napad nam je potpuno stao. To nam se, nažalost, stalno ponavlja.

Ono što ne ide na ruku Srbiji svkakao je zdravstveni bilten.

-Videli ste kako smo igrali. Praktično smo imali samo šest igračica u rotaciji, gotovo bez mogućnosti za izmene. Isto nam se dešavalo i na Filipinima, kao i u Kini. Posle samo jedne utakmice već imamo igračice koje ne mogu da igraju zbog bolova. Ranije nam se takve stvari nisu dešavale. Na svemu tome mora ozbiljno da se radi – od psihološke pripreme, preko taktike i tehnike. Naravno da će Maja i Tijana mnogo značiti, njihova vrednost nije sporna, ali moramo da razmišljamo i o tome kako će ova reprezentacija izgledati kada njih više ne bude.