NBA liga odlučila je da ipak blokira trejd Kavaja Lenarda u Toronto, deset dana pošto je došlo do dogovora. Razlog je istraga koja se vodi protiv Lenarda, nekadašnjeg dvostrukog NBA šampiona i najkorisnijeg (MVP) igrača finala, do čijeg okončanja Reptorsi neće moći da ga registruju.

"Postigli smo načelni dogovor 30. juna da zamenimo Kavaja Lenarda u Toronto Reptorse. U međuvremenu smo obavešteni da razmena može biti ozvaničena samo ako vlasnici Reptorsa preuzmu rizik od kazni vezanih za Kavajev ugovor, koje bi u teoriji mogle da proisteknu iz tekuće istrage. Istraga je i dalje u toku i očekujemo da će razmena biti završena po njenom okončanju", navodi se u saopštenju L.A. Klipersa koji su navodno "ispod stola" plaćali Kavaja Lenarda.

Prethodno se saznalo da je američki milijarder Džo Sanberg preko kompanije "Aspirejšn" usmeravao dodatni novac za Lenarda, međutim Klipersi tvrde da su i oni bili "žrtve prevare".

"Svesni smo neizvesnosti koju je ovo stvorilo, kao i uticaja koji ima na naš tim, naše navijače, organizaciju Reptorsa, njihove navijače i igrače čija budućnost ostaje pogođena dok se ovaj proces nastavlja. I dalje smo uvereni da će NBA liga, kada se činjenice procene pravično i temeljno, potvrditi upravo ono što govorimo od samog početka: nismo uradili ono za šta nas optužuju", navode iz Klipersa i podsećaju da je Sanberg već osuđen na 14 godina zatvora zbog ovog vida prevare.

U međuvremenu, oglasili su se i Reptorsi:

"Kancelarija NBA lige nas je obavestila da bismo, usled tekuće istrage koja uključuje Kliperse, mi preuzeli rizik od bilo kakvog potencijalnog ishoda te istrage koji bi mogao uticati na Kavaja Lenarda. S obzirom na to, sačekaćemo da se istraga lige završi", navode iz kanadskog kluba.

L.A. Klipersi su postigli dogovor po kome će Kavaja Lenarda poslati u Toronto za Brendona Ingrama, Grejdija Dika, dva kipa prve runde, dva pika druge runde i "razmenu" pikova prve i druge runde.

Jasno je da ukoliko trejd propadne, da će ovo napraviti ogromne probleme Darku Rajakoviću sa Brendonom Ingramom.