Srpski stručnjak Darko Rajaković potpisao je novi ugovor sa Toronto Reptorsima.

Tokom svoje tri godine u klubu, Rajaković je došao do skora od 101 pobede i 145 poraza, dok je ušao i u plejof.

- Ponosan sam na napredak koji smo napravili, ali, naš tim zna da ima tu još mnogo posla. Nastavićemo da rastemo, radimo zajedno i da ostanemo posvećeni tome da napredujemo svakog dana dok ne ostvarimo naš cilj, a to je osvajanje NBA prstena - rekao je Rajaković.

Rajaković je sa Torontom potpisao na više godina.