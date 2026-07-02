Uoči utakmice Hrvatske i Portugala u šesnaestini finala Svetskog prvenstva u Torontu, pojavila se nova zabrinutost koja nema veze s igrom na terenu – već s vremenskim uslovima koji bi mogli uticati na regularnost meča.

Kanadska meteorološka služba izdala je narandžasto upozorenje za područje Toronta, uz najave izrazito visokih temperatura i mogućih grmljavinskih oluja. Očekuje se da će se temperatura kretati između 32 i 35 stepeni, dok bi zbog velike vlažnosti subjektivni osećaj mogao ići i do oko 40–44 stepena.

Uz to, prognozirane su lokalne oluje u terminu od 13 do 22 sata po lokalnom vremenu, što se poklapa sa terminom odigravanja utakmice (19.00h). Posebno zabrinjava mogućnost grmljavine, jer BMO Field u Torontu nije zatvoren stadion.

Prema FIFA pravilima, u slučaju da se munja detektuje u krugu od oko 13 kilometara od stadiona, meč se mora odmah prekinuti. Tada bi igrači i publika morali napustiti otvorene delove i povući se u zatvorene prostore, a svaki novi udar groma dodatno bi produžio pauzu.

Zbog toga postoji realna mogućnost da utakmica bude privremeno zaustavljena ili u najgorem slučaju odložena, iako za sada nema zvanične odluke o promeni rasporeda. FIFA je spremna da reaguje u skladu sa protokolima ako vremenske prilike postanu opasne za učesnike i gledaoce.