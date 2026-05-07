Darko Rajaković bi uskoro mogao da produži ugovor sa Torontom.

Reptorsi imaju odličnu sezonu pod vođstvom srpskog trenera. Regularni deo su završili sa 46 pobeda i izborili plej-of, pa zbog toga uprava kluba želi da ga nagradi novim ugovorom.

Rajakoviću trenutni ugovor važi još godinu dana, ali očekuje se da pregovori uskoro budu završeni, prenosi Sportsnet.

Rajaković je tokom prethodne sezone dobio veliko poverenje organizacije, posebno nakon odlaska dugogodišnjeg predsednika Masaija Udžirija, a njegov rad sa mladim timom ocenjen je veoma pozitivno.

Prema navodima iz NBA krugova, produžetak saradnje sa srpskim stručnjakom smatra se praktično izvesnim.

Darko Rajaković je trener Toronto Reptorsa od 2023. godine.