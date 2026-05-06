Darko Rajaković otkako je postao trener Toronto Reptorsa ima jednu "tradiciju", a to je da pomaže onima kojima treba pomoć. On je od trenutka kad je imenovan za šefa struke izrekao da će od svake asistencije u sezoni donirati po 33 dolara.

Ove sezone je ekipa Toronta uspela da načini 2.147 asistencija u regularnom delu i plejofu, što znači da će Darko Rajaković donirati novac.

Prema računici, Darko Rajaković će sa svojom porodicom donirati 79.761 dolar "SickKids" bolnici u Torontu, "St. Jude Children's Research" bolnici u Memfisu, pa i Univerzitetskoj dečjoj bolnici u Beogradu.

Amerikance je oduševio ovaj Srbinov gest...

Rajaković je ove sezone sjajno vodio Toronto. Jeste ispao iz prve runde plej-ofa, ali je njegov tim igrao dobru košarku i pored problema sa povredama.