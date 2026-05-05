Košarkaši Budućnosti pobedili su večeras u Podgorici ekipu Kluža rezultatom 86:73 u prvom meču četvrtfinala plej-ofa regionalne ABA lige.
Najefikasniji u timu Budućnosti bio je Zoran Nikolić, koji je postigao 18 poena, dok je Aksej Butej dodao 16.
Kod gostiju, najbolji su bili Mičel Krik i Deron Rasel, koji su ubacili po 15 poena.
Serija se igra do dve pobede. Naredni meč na programu je u petak od 20 časova u Rumuniji.
Podgoričani preslišali Rumune: Budućnost slavila u prvom meču plej-ofa ABA lige
Podgorički tim blizu plasmana u polufinale ABA lige
