Košarkaši Budućnosti pobedili su večeras u Podgorici ekipu Kluža rezultatom 86:73 u prvom meču četvrtfinala plej-ofa regionalne ABA lige.



Najefikasniji u timu Budućnosti bio je Zoran Nikolić, koji je postigao 18 poena, dok je Aksej Butej dodao 16.



Kod gostiju, najbolji su bili Mičel Krik i Deron Rasel, koji su ubacili po 15 poena.



Serija se igra do dve pobede. Naredni meč na programu je u petak od 20 časova u Rumuniji.