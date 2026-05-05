Jedan od najboljih košarkaša Monaka, Džeron Blosomgejm, privlači veliku pažnju.

Za krilnog košarkaša su zainteresovani mnogi klubovi širom Evrope, ali, pre informacijama dobro obaveštenog novinara, Donatasa Urbonasa, Džeron će zaigrati za Dubai.

Krilni centar je imao nekoliko ponuda, a tu spada i produžetak saradnje sa Monakom, međutim, on će kako stvari stoje, potpisati dvogodišnji ugovor sa Dubaijem, ali se ne zna i dalje koliku će platu imati.

Ove sezone u Evroligi Amerikanac prosečno beleži 9,6 poena uz 4,3 skoka. Ipak, u poslednjih deset utakmica značajno je popravio napadački učinak i u tom periodu beleži 15 poena uz procenat za dva peona od neverovatnih 80%.