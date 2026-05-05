-Neprihvatljivo je, posebno sa talentom koji imamo u ovom sastavu. Pred svaku sezonu pričamo o tituli, to je naš način razmišljanja i cilj, sada smo ostali kratkih rukava. Ispadanje u prvoj rundi je neprihvatljivo. Moramo da se vratimo, da radimo. Možete sve ovo da prebacite na moja leđa, nisam bio dovoljno dobar u plej-ofu - rekao je Braun za "Denver post".

Nastavio je u istom ritmu.

-Smatram da sam lider ovog tima, vokalni lider. Ako ne igramo dobro kao tim onda možete da tražite krivicu u svemu. Ali, ja nisam igrao dovoljno dobro kao individua i nisam spremio ovaj tim za tešku serije. Svi moramo da budemo bolji, pogotovo ja. Radujem se narednoj sezoni i prilici da odgovorimo.

On je krenuo da brani Nikolu Jokića.

-Svaka sezona koja se ne završi titulom je razočarenje. Mogao bih da sedim ovde i da tražim izgovore, da krivim moj članak, da pričam o povredama za koje ljudi ne znaju, ali to nije bitno. Očekivanja su mnogo veća. U ligaškom delu sezone igrali smo sjajno u napadu, nismo to preneli u plej-of. I to je krivica svih nas, od čoveka koji pravi blok do onoga ko šutira. Nismo bili agresivni u tranziciji, ima 'milion' stvari na koje možete da stvarite krivicu. Ne možete da upirete prstom u Jokića i na te momke, to su 'ubice' i rade to svako veće. Moramo da im pomognemo na svaki mogući način. Moramo da budemo bolji i znamo da to možemo.

Dobio je ugovor od 125 miliona evra.

-To je bila nagrada posle mog ruki ugovora. Razumem da su očekivanja velika i da moram da budem bolji. Tako je kako je. Kao individualac razumem da moram da budem bolji, da igram bolje, da budem pre svega zdrav. Nema nikakvih izgovora - objasnio je Braun.

Denver ovog leta čeka totalni remont, a ostaje da se vidi kako će izgledati tim. Jedino je sigurno da Nikola Jokić ostaje...