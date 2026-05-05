Mnogo se priča o učinku Nikole Jokića.

-Nećemo uopšte da ulepšavamo ovu situaciju. Da se ovo desilo Lebronu Džejmsu na vrhuncu karijere, svašta bismo pričali. Rekli smo da je Nikola Jokić najbolji igrač sveta. Možda nije MVP, ali je najbolji igrač. To pričamo već tri, četiri godine. Da je ovo Lebron na vrhuncu moći, šta bismo pričali? Svašta. Isto tako treba da pričamo i o Jokiću. On je na vrhuncu karijere, igra najbolju košarku. Ako

Oglasio se i Edi Džonson nekada i sam košarkaš, a sada NBA analitičar.

- Uz dužno poštovanje, kada se već govori da on sedi za stolom među pet najboljih centara svih vremena za kojim su Karim Abdul-Džabar, Bil Rasel, Vil Čemberlen, Šakil O'Nil i Hakim Olajdžuvon. Sa kim se on zapravo poredi u svojoj eri da bi to opravdao i koga bi to trebalo da zameni u toj top 5 listi? Svake večeri možete videti pet krilnih igrača raspoređenih oko linije za tri poena, a niži igrači preuzimaju i centre poput Jokića. Zbog toga je teško zamisliti kako bi se Jokić snalazio protiv najvećih igrača svih vremena, koji su svoju veličinu dokazivali direktnim duelima u reketu, jedan na jedan.

Nastavio je u istom ritmu.

- Svaki od igrača iz "top pet" liste centara bio je izuzetan defanzivac i da su igrali u današnjoj košarci, verovatno bi bili jednako dominantni, ako ne i dominantniji. Dobar pokazatelj kako bi Jokić u svom "prajmu" izgledao bio je duel protiv Rudija Gobera, četvorostrukog najboljeg defanzivca lige, koji je u dve od poslednje tri plej-of serije uspeo da ga ograniči, poremeti i pobedi. Samo zamislite kako bi prošao protiv Šakila O'Nila i Hakima Olajdžuvona, koji su četvrti i peti na toj listi, sa ukupno šest šampionskih titula, dva MVP priznanja i pet MVP nagrada finala između njih dvojice. Neki će reći da je ovo nepoštovanje, ali ću ih podsetiti na ono što mi je Leri Bird rekao: "Sve što znaš je da postižeš poene." Samo napad nije dovoljan da biste sedeli za stolom sa najvećima svih vremena - završio je Džonson.