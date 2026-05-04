Nije tajna da su Nagetsi odigrali užasnu sezonu... Način na koji su ispali od desetkovane Minesote bio je više nego sraman. Nije ni Nikola Jokić blistao, ali se u većem delu serije činilo da igra sam. Kad se podvuče crta, jasno je da Srbinu treba pomoć, koju i nije dobio od ostatka ekipe.

Šuška se da bi Kevin Durent mogao put Denvera, ali sve su to samo nagađanja.

Tokom uključenja za ABC Inside, poznati izveštač, Šems Čaranija, je razgovarao sa Ernijem Džonsonom o različitim temama, prvenstvenom zdravstvenom stanju Luke Dončića i Entonija Edvardsa koje ne očekuje na parketu, da bi onda u posebnom segmentu govorio samo o situaciji u Denver Nagetsima.

Pre svega, potvrdio je da trener Dejvid Adelman ostaje.

-Prva stvar - trener Dejvid Adelman ostaje, njegov posao je siguran. Druga stvar - Denver želi da se dugoročno veže za Nikolu Jokića. On će u julu biti u mogućnosti da potpiše četvorogodišnji produžetak vredan više od 290.000.000 dolara. Očekivanja su da će on to potpisati u julu, kada bude mogao i zajedno će ići dalje - rekao je Čaranija.

Treći, verovatno podjednako važan deo kao i ostanak Nikole Jokića je - Denver će ovog leta napraviti ogromnu čistku rostera! I, kako ističe najpoznatiji NBA insajder: u izlogu će se naći svi, osim trostrukog osvajača MVP nagrade. Čak i Džamal Marej, u slučaju dobre ponude...

-Biće veliki promena u rosteru Denvera. Razmatraće aktivno kako da okruže Nikolu Jokića pravim dodacima u sastavu, kako bi ovaj tim ponovo otišao na vrh NBA. Nikola je posle poraza od Minesote rekao da je ekipa daleko (od vrha). Dobijaće Denver pozive i razmatraće pozive za sve, osim za Nikolu Jokića.

To znači da su u "izlogu" i Džamal Marej i Eron Gordon, igrači koji su pored Jokića imali najveću "težinu" u sastavu Devnera.

Jedno je sigurno, Nagetse čeka baš vruće leto.