Govorio je posle eliminacije od Minesote.

-Rudi je veliki momak, nismo uradili doabr posao iamli su 19 ofanzivnih skokova. Mnogo smo gubili lopte, poigravali su se sa nama. Morao sa da igram bolje, bio je potreban bolji ritam. Posebno u prve tri utakmice. Trebalo je da budem bolji, oni su definitivno bili bolji u ovoj seriji - rekao je Jokić.

Jokić je upitan da li predstoji veliko leto za Denver Nagetse.

-Upravo smo ispali u prvoj rundi. Mislim da smo daleko od onoga što treba da budemo. To nije odluka na meni. Definitivno, da smo u Srbiji svi bismo dobili otkaz.

Jokić za eliminaciju i način igre ne krivi trenera Dejvida Adelmana nimalo.

-Nije njegova greška što nismo hvatali loptu, nema za šta da se krivi Adelman, samo smo mi krivi. Imali smo 54 pobede, bili treći, bilo je povreda. Ne znam, našli smo način da pobedimo neke mečeve, ali ne želim da krivim povrede za to što nismo prošli dalje. Imamo lidere, mnogo momaka u više situacija - rekao je Nikola Jokić.