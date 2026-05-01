Serija Denvera i Minesote bila je baš teška, puna napetosti i provokacija, pa i sukoba. Nikola Jokić je često bio u klinču sa igračima rivala.

Na kraju Srbin je eliminisan, ali... I pored priča da je "loš gubitnik", Nikola je pokazao da je gospodin.

Džejdan Mekdenijels je tokom cele serija provocirao Jokića. U svakom smislu su imali sukob. Na kraju je Jokić izgrlio rivala:

Iako je na terenu sve prštalo od varnica, nakon završetka jutrošnje odlučujuće utakmice, tenzije su se potpuno smirile. Čim se oglasila poslednja sirena, videli smo scenu koja podseća zašto je košarka prelep sport. Nikola Jokić i Džejden Mekdenijels su se pronašli na centru terena, pružili ruku jedan drugom i kratko porazgovarali.

Svestan je Jokić da je bolji tim prošao dalje...