Košarkaši Minesote bili su bolji od Denvera 110:98 - za 4:2 u seriji i kraj sezone za Nikolu Jokića...

I pored toga što su "vukovi" igrali bez Entonija Edvardsa i još nekoliko igrača iskoristili su prednost domaćeg terena. Denver nije ličio na sebe u ovo seriji i stigla je kazna...

Srbin je postigao 28 poena, ali nije mogao sam. Saigrači su uopšte nisu pomogli.

Minesotu je sa druge strane predvodio Mekdenijels sa 30 poena.

"Vukovi" će igrati protiv San Antonija, dok Jokić ide na odmor...