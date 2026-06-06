Srpski košarkaš Nikola Jokić nalazi se na zasluženom odmoru posle naporne sezone. Otkako se vratio u Srbiju, ne propušta kasačke trke, a stigao je da skokne i do Budimpešte gde je gledao finale Lige šampiona u kojem je Pari Sen Žermen posle penala savladao Arsenal.

Sada društvenim mrežama kruži Nikolina slika iz jedne igraonice u Somboru.

- Neko za basket?

Jedan od naših omiljenih stalnih gostiju, došao da obori rekord!

Sjajan momak, odlična energija i uvek dobro raspoloženje. Drago nam je što si deo naše priče - objavili su na Instagramu iz igraonice.