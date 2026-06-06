Fudbaleri Jermenije i Kazastana odigraće ove subote prijateljsku utakmicu. U centru pažnje ovdašnje javnosti biće igrač Crvene zvezde Nair Tiknizjan.

Prema rečima selektora Jermenije Romana Berezovskog, skauti italijanskog Koma i francuskog Lansa doputovaće kako bi uživo procenili partije levog beka crveno-belih i veziste Eduarda Spertsjana.

Berezovski smatra da oba fudbalera poseduju kvalitet za nastup u ekipama koje se takmiče na visokom nivou i očekuje da će upravo protiv Kazahstana imati priliku da ostave dobar utisak.

- Lično smatram da bi Tiknizjan i Spertspjan mogli bez problema da zaigraju i u Komu i u Lansu. Nadam se da će protiv Kazahstana pokazati svoj maksimum i potvrditi kvalitet pred skautima koji će biti na stadionu. Letnje utakmice uvek su dodatna prilika jer je prelazni rok u punom jeku i sve se prati veoma pažljivo - rekao je Berezovski.

Interesovanje klubova iz Italije i Francuske dolazi nakon zapažene sezone koju je Tiknizjan imao u redovima Crvene zvezde. Reprezentativac Jermenije bio je jedan od najstandardnijih igrača beogradskog tima i tokom sezone upisao je ukupno 47 nastupa.



