Srpski tenis ima svoju predstavnicu u borbi za titulu na Rolan Garosu, reč je o Aleksandri Krunić.

Krunićeva je u tandemu sa Anom Danilinom pobedila dubl par Aojama - Lijang sa 2-0 u setovima i otišle su u finale.

U finalu će igrati protiv Sinijakove i Taunzend koje su broj jedan u ženskom dublu.

- Teške protivnice, uvek je teško igrati s levorukom, uvek je bonus kad je neko levoruk u timu. Znamo kako da igramo s njima. Svako će da igra ono što zna najbolje – one su agresivne, dobro pritiskaju, udaraju jako i brzo, žele da se sve odvija što brže. Pokušaće da nas... da ne kažem uplaše, ali mnogo pritiska. Treba da verujemo svojim udarcima i da igramo dubl, da budemo aktivne na mreži. Pobediće onaj ko bude prvi agresivan u poenu, ne smemo da dozvolimo da to budu one - rekla je srpska igračica.

Treće slem finale?

- Jeste finale prilika, ali treba doći do finala. Meč kao meč, svakome je prilika. Pokušavam da ne razmišljam o tome jer nam statistika u finalima nije pozitivna, ali opet mislim da je neverovatno da smo toliko konstantne i treba da budemo ponosni na to. Igrale smo finala na tri od četiri grend slema zajedno, to je impresivno. Imamo odličnu hemiju, nadopunjujemo se kao igračice, ovde još nismo izgubile ni set, a bilo je i uspona i padova. Ovo nam je možda i najkonstantniji turnir. Ta titula bi bila kruna, još nam to nedostaje u Srbiji, da osvojimo slem u ženskom dublu. Pročitala sam, čula sam. Bio bi red da se i to desi, da se kruniše.

Priprema?

- Priprema će biti ista, standardno. Najbitnije je ostati svež i odmoran, pozabaviti se svojim telom... Noga mi je OK, dokle god mi ne smeta. Došle su mi mama i tetka, ostavljam stvari da se peru. Idemo da popijemo koje pivce, da ne bih dobila grčeve, to mi je piće za oporavak.

Privatno poznavanje partnerke da li je važno?

- Ana je dosta zatvorena osoba, više ja delim privatne stvari nego ona definitivno. Nismo onaj dubl koji se privatno druži, ali odrasle smo u istom sistemu i na sličan način, što je jako važno. Razumem nju, razumem njene unutrašnje borbe i ona moje. Mentalitet nam je zato sličan, odrasle smo u istoj državi (Rusiji) i razumemo se. Intuitivno se poznajemo i razumemo, iako smo jako različite – različito se nosimo sa stresom, ona više voli da trenira i da više kontroliše, a meni je bitnije da budem sveža i da se ne ’pretreniram’. Kad mi ne ide, ja znam da moram da se sklonim s terena da mi nervni sistem ne bi trpeo, a ona suprotno – ona bi tad trenirala. Ne mešamo se jedna drugoj, već znamo da moramo da verujemo onoj drugoj da zna šta radi i da obe radimo to što radimo u interesu tima. Nismo igrale zajedno prethodni mesec, to je bilo malo osveženje i taman smo videle šta jedna drugoj donosimo - zaključila je Aleksandra Krunić.