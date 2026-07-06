Od srpskog-kazahstanske kombinacije bolje su bile Ingrid Nil i Đulijana Olmos posle preokreta 5:7, 6:4, 6:4.

Estonka i Meksikanka su napravile iznenađenje, izbacivši finalistkinje Australijan opena i Rolan Garosa.

Nakon prvog seta ništa nije slutilo na ovakav epilog, ali su Nil i Olmos uspele da izjednače i obezbede odlučujući set.

Aleksandra i Ana su imale brejk lopte u drugom gemu, nisu ih iskoristile, a kazna je stigla u devetom gemu.

Nil i Olmos sada igraju protiv Kineskinja, Đijang i Ksu.