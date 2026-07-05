Skandal na juniorskom Vimbldonu! Mlada nemačka teniserka Ida Vobker završila je takmičenje diskvalifikacijom nakon nesportskog ispada koji je šokirao prisutne na terenu.

Petnaestogodišnja Nemica, trenutno 24. juniorka sveta, potpuno je izgubila kontrolu u završnici meča prvog kola protiv Marije Valentine Pop. Posle još jedne neiznuđene greške, u naletu besa bacila je reket o travu, koji se odbio, preleteo ogradu Terena 11, i pogodio jednog gledaoca u glavu.

Glavni sudija je odmah prekinuo meč i nakon konsultacija doneo odluku o momentalnoj diskvalifikaciji. Iako je potvrđeno da osoba koja je pogođena nije zadobila povrede, pravila su jasna kada je reč o ugrožavanju bezbednosti gledalaca.