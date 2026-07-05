Četvrti igrač sveta je posle preokreta savladao Španca Alehandra Davidoviča Fokinu sa 6:7 (4), 7:6 (6), 6:3, 6:7 (2), 6:1, nakon četiri sata i 24 minuta.

Bio je ovo susret dvojice igrača koji u dosadašnjem toku turnira nisu izgubili niti jedan set.

Interesantno, Fokina je dobio samo poslednji okršaj u Melburnu, dok je Kanađaninu ovo bio sedmi trijumf u međusobnim mečevima.

"Visio" je Feliks i te kako. Prvi set je izgubio u taj-brejku, dok je u finišu drugog, u 12. gemu spasao tri set lopte.

Taj period je dobio posle taj-brejka, da bi i u trećem bila viđena velika borba. Feliks je najpre spasao dve brejk lopte, da bi u osmom gemu oduzeo servis rivalu.

Ože-Aljasim je četvrti set otvorio brejkom u trećem gemu. Dve nove, ujedno i meč lopte je propustio u devetom gemu, da bi u narednom stigla kazna, pošto je Španac načinio ribrejk. I ne samo to, Fokina je rutinski rešio taj-brejk i uveo meč u odlučujući set.

Peti set je protekao u dominaciji samo jednog igrača, Feliksa, koji je u potpunosti nadigrao Fokinu, dozvolivši mu tek jedan gem.

Sa Novakom je igrao samo dvaput, 2022. godine. Slavio je u Lejver kupu, dok je Đoković bio bolji u Rimu.