Velike promene u sastavu Virtusa iz Bolonje se nastavljaju. Italijanski evroligaš odlučio je da prekine saradnju sa Lukom Vildozom i Alenom Smailagićem, pa dvojica nekadašnjih miljenika navijača Crvene zvezde i Partizana neće biti deo tima u sezoni 2026/27.

Kako prenosi Meridian Sport, Virtus i Luka Vildoza postigli su dogovor o sporazumnom raskidu ugovora, čime je argentinski organizator igre postao slobodan igrač i može da bira novu destinaciju za nastavak karijere.

Vildoza je u Bolonju stigao prošlog leta iz Olimpijakosa, a tokom sezone bio je jedan od važnijih igrača u rotaciji trenera Duška Ivanovića. U Evroligi je prosečno beležio 7,6 poena i 4,4 asistencije po utakmici, ali su obe strane procenile da je došlo vreme za rastanak.

Klub napušta i Alen Smailagić, koji je u Virtusu proveo jednu sezonu. Nekadašnji košarkaš Partizana sada će potražiti novu sredinu, a očekuje se da bi vrlo brzo mogao da pronađe angažman u nekom od evroligaških ili evrokup timova iako ima još godinu ugovora. Ostaje da se vidi da li će možda reagovati večiti beogradski rivali ukoliko procene da bi im povratak bivših asova eventualno doneo benefit u narednoj sezoni.