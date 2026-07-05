Kapiten reprezentacije Srbije Nikola Jokić još jednom je pokazao koliko su mu konji velika strast. Posle jutarnjeg treninga sa nacionalnim timom u Beogradu, jedan od najboljih svetskih košarkaša zaputio se u Adu kako bi ispratio nastupe svojih grla na tradicionalnom kasačkom danu.

Jokić je na hipodromu „Halas Jožef“ bodrio svoja dva konja - Catullo Jet i Aragorn, koji su nastupili u okviru trka „Trka grada Ada“ i „Satex“. Ali, rezultati nisu bili zadovoljavajući. U sulkama je bio Jokićev dugogodišnji saradnik Vladimir Pribić, koji je s Aragonom diskvalifikovan, dok je Catullo Jet završio kao četvrti od pet grla na stazi.

Za Jokića su konji mnogo više od hobija – oni su sastavni deo njegove svakodnevice. Kad god mu obaveze dozvole, koristi priliku da bude uz svoje ljubimce, pa ni dan uoči važnog reprezentativnog izazova nije bio izuzetak. Naravno, zvezda NBA lige je surovi profesionalac i nema sumnje da će pružiti maksimum sutra i doneti „orlovima“ bitan trijumf u kvalifiakcijama za Mundobasket.