Osaka je nadigrala Beloruskinju rezultatom 6:2, 7:6 (1), posle sat i po vremena igre.

Trenutno 14. igračica planete je slavila drugi put u petom međusobnom duelu.

-Zaista je bio zabavan meč. Čak i da sam izgubila, bio bi to sjajan meč. Posebno je pobediti na Centralnom terenu. Mnogo mi znači ovo, hvala puno - rekla je Osaka.

Od samog početka je bilo jasno da Osaka sprema revanš za onaj nedavni poraz na Rolan Garosu.

Dva brza brejka i prvi set je bio gotov ekspresno, kao najava konačne pobede.

Drugi set je bio tesniji, Sabalenka se nekako provlačila, spasila je i dve brejk lopte, pre nego što se ušlo u taj-brejk.

Tamo se pitala samo Japanka, koja je protutnjala i iskoristila drugu meč loptu.

Naredna rivalka biće joj Karolina Muhova.