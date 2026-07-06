Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igra protiv Feliksa Ože-Alijasima u četvrtfinalu Vimbldona. Taj meč je drugi po redu na Centralnom terenu i očekuje se da počne oko 16 časova.

Program na Centralnom terenu počinje u 14.30 duelom Džesike Pegule i Koko Gof. Po završetku tog okršaja na teren će Novak i Alijasim.

U tri od četiri meča Novak je izgubio po set, a na putu do četvrtfinala bio je bolji od Vua, Cicipasa, Rinderkneša i Safijulina.

S druge strane, Ože-Alijasim je u pet setova izbacio Davidoviča Fokinu, a prethodno je bio bolji od Dženga, Prižmića i Ševčenka.

Zanimljivo da je na terenu broj jedan ponovo Janik Siner. On igra protiv Jana Lenarda-Štrufa od 14 časova. Kada njih dvojica završe na teren će Naomi Osaka i Karlolina Muhova.