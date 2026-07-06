Košarkaška reprezentacija Srbije večeras od 20.00 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić" igra izuzetno važan meč kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja će kako stvari stoje biti značajno oslabljena.

Selektor naših komšija, Dario Gjergja preneo je da ima velikih problema sa sastavom, tako da posle odličnog meča koji je odigrao protiv Turske, Edin Atić neće moći da se stavi na raspolaganje zbog povrede.

Bek jeste doputovao u Beograd sa reprezentacijom, ali zbog istezanja primicača, on će nastup protiv Srbije propustiti.

Đerđa će tako na raspolaganju imati sledećih 12 igrača: Amar Alibegović, Adin Vrabac, Eman Šertović, Amar Gegić, Stefan Simanić, Aleksandar Lazić, Darko Talić, Alija Islamović, Kenan Kamenjaš, Asim Gutić, Alen Pjanić i Luka Garza.

Kao što je od ranije poznato, nema ni Džanana Muse, koji takođe zbog povrede kolena propušta ovaj meč.