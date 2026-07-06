Selektor košarkaša Srbije Dušan Alimpijević odredio je 12 igrača za večerašnji meč protiv Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru.

U timu će biti: Nikola Jokić, Aleksa Avramović, Dejan Davidovac, Nikola Đurišić, Stefan Momirov, Arijan Lakić, Nemanja Dangubić, Nikola Jović, Dušan Ristić, Filip Barna, Jovan Novak i Nikola Tanasković.

Selektor Alimpijević je tako odredio istih 12 igrača kao za meč protiv Švajcarske u kom je Srbija ubedljivo slavila rezultatom 97:73.