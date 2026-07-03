Košarkaši Srbije ostvarili su ubedljivu pobedu na gostovanju Švajcarskoj. "Orlovi" su na krilima Nikole Jokića slavili rezultatom 97:73 i tako došli do treće pobede petom kolu kvalifikacija za Mundobasket.

Selektor Dušan Alimpijević je sumirao utiske posle meča.

- Pre svega moram da kažem veliki rispekt za protivnika. Vidim ih kao velike borce i ekipu sa velikim samopouzdanjem, uvek je teško igrati protiv njih. Bravo za obe utakmice, stvorili su nam velike probleme. FIBA prozori su veoma teški, videli ste nekoliko šokantnih rezultata danas, a mi smo u ovu utakmicu ušli sa velikim poštovanjem prema protivniku - rekao je Alimpijević na konferenciji za medije posle utakmice.

Nije bio zadovoljan igrom svog tima u prvom poluvremenu.

- U prvom poluvremenu nismo koristili faulove i bili smo mlaki. U drugom smo promenili pristup, što se vidi i po brojkama. Bili smo mnogo agresivniji. Svaki igrač je bitan, imali smo igrače koji su doneli energiju sa klupe i verujem da je to velika prednost u odnosu na Švajcarsku.

Zahvalio se srpskim navijačima na sjajnoj podršci.

- Hvala svim ljudima što su došli večeras, zaista su napravili divnu atmosferu. Na kraju su izneli dobar deo utakmice i dali nam dodatnu energiju - podvukao je Alimpijević.

Govorio je i o predstojećem meču protiv Bosne i Hercegovine koji je na programu u ponedeljak šestog jula u Beogradu.

- Biće vrlo teška utakmica kao i prošla. Imaju četiri nova igrača u rosteru. Svaki prozor donosi nove rezultate i nova iznenađenja, moramo dobro da se spremimo i budemo maksimalno fokusirani. Pionir će biti pun, biće dobra atmosfera - zaključio je Alimpijević.