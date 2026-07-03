Goran Rakočević, otac Igora Rakočevića i jedna od najvećih legendi Crvene zvezde sedamdesetih godina prošlog veka, preminuo je u četvrtak u 75. godini.

Klub sa Malog Kalemegdana se oglasio i oprostio od legende.

- Goran je bio član zlatne generacije naše Crvene zvezde koja je osvojila prvi međunarodni klupski trofej u bivšoj Jugoslaviji, i čovek koji je nosio crveno-beli dres punih 10 godina (1969-1979).

Goran Rakočević je rođen u Smederevskoj Palanci 01.03.1951. godine.

Odigrao je čak 273 utakmice za našu Crvenu zvezdu, bio je član zlatne generacije kluba i igrao punu deceniju za naš klub.

Debitovao je 8. novembra 1969. godine na utakmici drugog kola šampionata Jugoslavije Crvena zvezda – Lokomotiva (89-80).

Sa Crvenom zvezdom je osvojio naslov prvaka Jugoslavije 1972, Kup pobednika kupova 1974. kao i tri kupa Jugoslavije: 1971, 1973. i 1975. Igrajući za naše crveno bele postigao je 1757 poena.

Nikada nije krio veliku ljubav prema Crvenoj zvezdi, a dok mu je zdravlje to dozvoljavalo dolazio je i gledao svoju Crvenu zvezdu redovno u Beogradskoj Areni i Hali Pionir…

Predsednik kluba Željko Drčelić, svi zaposleni, treneri, stručni štab, svi igrači, sportski direktor, UO, ovim putem izražavaju najdublje saučešće porodici Rakočević, Igoru njegovom sinu, koji je takođe kao i njegov otac ispisivao najsvetlije stranice istorije Crvene zvezde kao trofejni igrač na parketu.

Vreme i mesto sahrane Gorana Rakočevića biće saopšteni naknadno.

Goge, neka ti je večna slava i hvala! Tvoj KK Crvena zvezda - stoji u objavi KK Crvena zvezda.