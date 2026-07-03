Fudbaleri Portugala i Hrvatske od 1 sat igraju meč šesnaestine finala Svetskog prvenstva, a pred početak ovog duela se pojavila neverovatna vest.

Kako navodi poznati fudbalski insajder Fabricio Romano, sestra Kristijana Ronalda, Katja, otkrila je da će legendarni napadač završiti reprezentativnu karijeru odmah po okončanju Mundijala.

- Uživajte dok traje. Uskoro se završava. Informacija koju imam iz pouzdanog izvora jeste da je ovo njegov poslednji ples - rekla je Katja za Sport TV.

Ukoliko se navodi pokažu tačnim, svaki naredni Ronaldov nastup na Mundijalu mogao bi da bude i njegov poslednji u dresu Portugala, čime bi se spustila zavesa na reprezentativnu karijeru jednog od najvećih fudbalera svih vremena.