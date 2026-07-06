Arina Sabalenka, prva teniserka sveta, ispala je u osmini finala Vimbldona od Naomi Osake iz Japana, rezultatom 2:0.

Uzbudljivo je bilo na konferenciji, a čini se da Beloruskinju nije mnogo potresao taj poraz.

Tu se dogodila i jedna komična situacija kada Beloruskinja nije najbolje čula izjavu jednog od novinara.

Naime, britanski novinar upotrebio je ne tako uobičajenu reč za "žal", što je Sabalenka shvatila kao čestitke. Kada uporedite "commiserations" i "congratulations", vrlo brzo shvatite i zbog čega je došlo do zabune.

Novinar je krenuo izjavu sa "Arina, žao mi je zbog tvog poraza", a Sabalenka je odmah reagovala, jer nije dobro čula šta je ovaj rekao.

- Da li si to rekao čestitke na porazu? A, ne, izvini, okej... - nasmejala je Sabalenka prisutne novinare, pa izjavila:

- Oh, ova pitanja, ljudi. Pogledajte renking, trenutno sam prva na svetu. Danas nisam broj jedan, juče sam to bila. Osećam da ne razmišljam o renkingu u ovom trenutku. Samo ću da se napijem i da zaboravim na tenis, i da pokušam da se vratim u boljem stanju.