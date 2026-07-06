Tako će francuski bek završiti u "kraljevskom" dresu, uprkos interesovanju koje su za njega pokazivali brojni evroligaši, među kojima su bili i Partizan i Crvena zvezda.

Kako prenosi "BasketNews", Madrid je trenutno najbliži dogovoru sa iskusnim krilom i očekuje se da posao uskoro bude ozvaničen. Tako bi Real u završnici prelaznog roka dobio jedno od najtraženijih imena na evropskom tržištu.

Ukoliko se transfer realizuje, Real Madrid će dobiti veliko pojačanje na krilnim pozicijama, dok će Partizan i Crvena zvezda morati da se okrenu drugim rešenjima na tržištu.

Luvavu iza sebe ima najbolju sezonu u karijeri. U dresu Baskonije bio je jedan od najefikasnijih igrača Evrolige i partijama je privukao pažnju gotovo svih klubova koji ovog leta traže pojačanja na spoljnim pozicijama.

Francuz ima 31 godinu, igra na poziciji niskog krila, a u sezoni 2025/26 prosečno je beležio 18,3 poena, 3,4 skoka i 1,9 asistencija za 25 minuta na parketu. Posebno impresivni bili su njegovi procenti šuta. Pogodio je 55 odsto pokušaja za dva poena, 41 procenat za tri i čak 90 procenata slobodnih bacanja, čime je ušao u elitni “50-40-90” klub.

Po broju postignutih poena sezonu je završio na četvrtom mestu u Evroligi, dok je prema indeksu korisnosti bio 13. najuspešniji igrač takmičenja.