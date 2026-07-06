Košarkaši Srbije pobedom nad Švajcarskom obezbedili su drugi krug kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, koje se 2027. godine održava u Kataru. Ali, posao u julskim prozorima nije gotov, jer su svaka pobeda i bod važni.

SRBIJA - BOSNA I HERCEGOVINA 13:7

Hala: Aleksandar Nikolić (Beograd)

Sudije: Vojčeh Liška (Poljska), Gatis Salins (Letonija), Lorenzo Baldini (Italija)

Srbija: Jokić, Avramović, Davidovac, Đurišić, Momirov, Lakić, Dangubić, Jović, Ristić, Barna, Novak, Tanasković.

Bosna i Hercegovina: Alibegović, Atić, Vrabac, Sertović, Gegić, Simanić, Lazić, Talić, Islamović, Kamenjaš, Pjanić, Garza

Prva četvrtina:

6. minut - Alibegović zakucava u kontri. Jokić dolazi do ofanzivnog skoka, Jović piše lake poene. Srbija vodi 13:7.

5. minut - Laki poeni za Momirova, pogađa za dva.

4. minut - Avramović ne pogađa za tri u kontri. Još jedna trojka Jovića.

3. minut - Aleksa Avramović pogađa za tri. Kamenjaš ide do kraja, ali ne uspeva da završi.

2. minut - Košarkaši Bosne i Hercegovine se muče u napadu na startu. Jokić ne uspeva da pogodi za tri. Prve poene za Bosnu postiže Gegić.

1.minut - Trojkom Nikole Jovića počinje meč.

19.45 - Paklena dobrodošlica za košarkaše Bosne i Hercegovine

19.41 - Ovacije za srpske košarke

19.33 - Kadeti Srbije u Pioniru

18.59 - Podsećamo, grupa u kojoj se nalazi Srbija ukršta se sa grupom D, iz koje su dalje prošle Italija, Litvanija i Island. Litvanci će dalje poneti šest bodova, Island četiri, dok će baltička selekcija nakon sinoćnjeg poraza od Azura poneti samo dva. U našoj grupi Turska je maksimalna sa osam bodova, dok bi Srbija u slučaju pobede imala četiri boda. Na Svetsko prvenstvo će najbolje tri reprezentacije.

18.58 - Bosna i Hercegovina je i bez svojih najvećih zvezda, Jusufa Nurkića i Džanana Muse, pokazala koliko može da bude nezgodna i predvođena Lukom Garzom dobrano namučila Tursku koja je u Zenicu došla praktično u najjačem sastavu.

18.57 - Košarkaša reprezentacija Srbije uspešno je otvorila julski FIBA prozor, pošto je u gostima savladala selekciju Švajcarske rezultatom 97:73 i potvrdila plasman u drugu fazu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

18.55 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici kvalifikacija za Mundobasket u kojoj se sastaju Srbija i Bosna i Hercegovina. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz dvorane Aleksandar Nikolić.