Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana nisu uspele da se plasiraju u polufinale WTA turnira u Kvinsu u dubl konkurenciji, pošto su danas u četvrtfinalu poražene od Slovakinje Tereze Mihalikove i Britanke Olivije Nikols rezultatom 6:4, 6:4 za sat i 25 minuta igre.



Slovačka i britanska teniserka su u oba seta napravile po dva brejka, dok su im Krunić i Danilina po jednom oduzele servis.

Mihalikova i Nikols će u polufinalu turnira u Londonu igrati protiv Francuskinje Kristine Mladenović i Kineskinje Hanju Guo.

WTA turnir u Kvinsu igra se na travi za nagradni fond od 1.915.000 dolara.