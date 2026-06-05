Fenomenalna Aleksandra Krunić plasirala se u veliko finale Rolan Garosa u dubl konkurenciji kod dama, pošto je danas zajedno sa Anom Danilinom iz Kazahstana savladala par Šuko Aojama / En Šuo Lijang u dva seta (7:5, 6:2) za svoju treću borbu za najveći trofej.

Prethodno je ove godine igrala finale Australijan opena i prošle godine je bila deo finala Rolan Garosa. I dalje nema titulu, a to će pokušati da promeni u nedelju.

I pored toga, može se reći da je Aleksandra Krunić ozbiljno profitirala od plasmana u finale drugog po redu Grend slema. Srpska teniserka je u paru sa Anom Danilinom zaradila sumu od 300.000 evra za plasman u finale, a mogla bi da zaradi i duplo više ako osvoji titulu, pošto je nagrada za pobednice 600.000 evra.

To je uvećanje od 1,69% u odnosu na prošlu godinu.

Kada je reč o WTA listi za dublašice, Aleksandra Krunić je ovom pobedom došla na peto mesto, ispred Ane Daniline, a eventualnim trijumfom u finalu bi postala četvrta najbolja teniserka na planeti. Za sada ima 6.905 poena, dok bi u slučaju podizanja trofeja izbila na 7.605 bodova.