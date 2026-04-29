Dejan Stanković traži da igrač ostane u Zvezdi, ali... Izgleda da ima mnogo interesovanja.

Njegov agent, Aleksandar Kljujev govorio je o mogućem transferu.

-Nair igra veoma dobru sezonu u Srbiji. Pored prvenstva, Tiknizjan je vodeći igrač Crvene zvezde. Tim se trenutno bori za mesto u finalu Kupa, što znači da ima priliku da osvoji još jedan trofej. Takođe, pruža odlične partije i u evropskim takmičenjima. Dejan Stanković je zadovoljan Nairom i vidi njegov napredak – izjavio je Kljujev za ruski "Championat".

Na pitanje da li bi nakon ovakvih izdanja mogli da ga prate klubovi iz "ozbiljnijih" liga, agent je bio više nego jasan:

-Ne da mogu, nego već dolaze! Postoji ozbiljno interesovanje za Tiknizjana - poručio je Kljujev.

Ostaje da se vidi karjanji rasplet i da li će Zvezda moći da se odbrani od "udvarača" za ovog igrača.