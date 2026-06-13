Četvrto pojačanje Crvene zvezde u letnjem prelaznom roku je vezni fudbaler Mohamed Abu Fani, koji je potpisao trogodišnji ugovor sa opcijom produžetka saradnje na još jednu sezonu i zadužio broj 15.

- Veoma sam srećan što sam ovde i što sam potpisao za ovako veliki klub. Zaista nemam reči. Osećaj je neverovatan biti ovde i videti stadion. Čast mi je i zadovoljstvo što sam postao deo kluba. Znao sam za Crvenu zvezdu od ranije. Kada smo igrali ovde sa Makabijem iz Haife u kvalifikacijama za Ligu šampiona i kada sam video stadion i navijače, to je za mene bilo nešto neverovatno. Zato, kada me je Dejan Stanković pozvao, nije bilo nikakve dileme. Odmah sam rekao da dolazim. Za mene je ovo zaista nešto posebno. Mislim da je trener izuzetan stručnjak, to svi znaju. Bio je veliki fudbaler, a sada je i trener. Uživao sam u saradnji sa njim. Zato sam srećan što sam ovde i što mogu da mu uzvratim poverenje na terenu - rekao je Fani za klupski sajt.

Cilj je da svake godine osvajamo trofeje i da izborimo plasman u Ligu šampiona, dodao je on.

- Za mene i za klub veoma je važno da igramo u Ligi šampiona. To je moj san, da nastupam u Ligi šampiona sa Crvenom zvezdom - poručio je Abu Fani.

Abu Fani rođen je 27. aprila 1998. godine u Izraelu. Ponikao je u Makabiju iz Haife u kom je zabeležio prvi seniorski nastup.

Zatim je na pozajmicama nastupao za Ramat Gan i Hapoel Haderu, nakon čega se vratio u matični klub.

U Makabiju se zadržao sve do 2023. godine kada je zadužio dres mađarskog Ferencvaroša. Protekle sezone zabeležio je 25 nastupa, postigao četiri gola i podelio 10 asistencija.

Za nacionalni tim Izraela debitovao je 2020. godine, a do sada je odigrao 33 utakmice i postigao četiri gola.