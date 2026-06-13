Partizan je porazom od Dubaija u finalu ABA lige završio lošu sezonu u kojoj nije osvojio nijedan trofej. Crno-beli ne žele da im se naredne takmičarske godine ponovi isti scenario, pa već rade na sklapanju novog tima.

Mnogi igrači se povezuju sa beogradskim klubom, a sada je u prvi plan iskočio Derek Vilis.

Prema navodima portala "Basket sorses" i pojedinih košarkaških insajdera, crno-beli su ušli u ozbiljne pregovore sa američkim košarkašem koji je prethodne sezone igrao za Pariz.

Reč je o igraču koji pokriva poziciju krilnog centra. Ima 31 godinu i dovodi se u vezu sa Partizanom u trenutku kada se sve više priča o mogućem odlasku Dilana Osetkovskog.

On je u sezoni za nama u Evroligi prosečno beležio 5,8 poena, 3,9 skokova i 1,2 asistencije za 16,3 minuta na parketu.

Prema istim informacijama, pregovori dve strane su u toku, ali konačan dogovor još nije postignut.