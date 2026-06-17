Iza košarkaša Partizana je prilično neuspešna sezona, pa se očekuje ozbiljan remont na leto.

Kako nezvanično saznaje Mozzart Sport, na spisku dogovorenih pojačanja nalazi se i Derek Vilis. Iskusni košarkaš rodom iz Kentakija pridružuje se tako Kajlu Olmanu i Nikoli Tanaskoviću među novajlijama za takmičarsku 2026/27.

Vilis je iza sebe ostavio treću sezonu u Evroligi, ujedno i prvu u Parizu. Odigrao je 28 utakmica, od toga sedam kao starter uz učinak od 5,8 poena, 3,9 skokova i 1,2 asistencije uz 37 odsto za tri. Sa svojih 206 centimetara visine je "streč četvorka" koja donosi fizički kvalitet i prisustvo na skoku. Takođe, Vilis stiže da svojim iskustvom podigne kvalitet odbrane.



