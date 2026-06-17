Izabranice Zorana Terzića su u petom kolu izgubile od Japana sa 3:2, po setovima 20:25, 26:24, 18:25, 32:30, 15:7.

Srbija je propustila veliku priliku da konačno savlada Japan. Imale su naše devojke vođstvo od 2:1 u setovima i čak pet meč lopti u četvrtom. Nažalost, nisu uspele da ih iskoriste i usledila je kazna. Japanke su posle dramatične završnice uvele meč u peti set. Srpkinje su se potpuno raspale nakon gubitka četvrtog seta, pa su u odlučujućem osvojile samo sedam poena i tako zabeležile četvrti poraz u takmičenju, dok azijska ekipa ima perfektnih 5-0.

Najefikasnija je bila Aleksandra Uzelac sa 21 poenom, Čajić je imala 18, Kurtagić 15, Zubić 14, a kapiten Maja Aleksić 12 poena.

U pobedničkom timu se istakla Išikava sa 24 poena, dok je 20 imala Vada, 12 Sato i 11 Šimamura.

Srbija naredni meč igra u četvrtak od 14 časova protiv Italije. Srpske odbojkašice potom očekuju dueli protiv Dominikanske Republike (petak, 10.00) i Sjedinjenih Američkih Država (nedelja, 6.00).