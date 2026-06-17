Italijanski teniser Lorenco Muzeti povukao se sa predstojećeg Vimbldona u Londonu jer se nije dovoljno oporavio od povrede leve butine.



Muzeti se povredio tokom turnira u Rimu zbog čega je morao da odustane od učešća na Rolan Garosu u Parizu.



- Rehabilitacija ide dobro i lekarski rezultati su ohrabrujući. Nažalost, još nisam uspeo da započnem pun program treninga, a posle pažljive procene došli smo do teškog zaključka da ne mogu ove godine da učestvujem na Vimbldonu - naveo je 15. teniser sveta u objavi na društvenim mrežama.



- To nije laka odluka, ali je ispravna. Prioritet je da se vratim na teren 100 odsto spreman - dodao je Muzeti.



On je 2024. godine igrao u polufinalu Vimbldona i izgubio od srpskog tenisera Novaka Đokovića.

Njegovo odustavljanje sa londonskog grend slema otvorilo je mogućnost da njegov sunarodnik Mateo Beretini dobije mesto u žrebu.

Beretini je 49. teniser sveta, ali je bio van prvih 100 kada je objavljena lista učesnika za Vimbldon, koji počinje 29. juna.

Podsećamo, od ranije je poznato da Karlos Alkaraz neće igrati na Vimbldonu, a odustajanjem Muzetija dodatno bi mogao da se otvori put Novaku do trofeja. Ove godine su Đoković i Muzeti su igrali u četvrtfinalu Australijan opena, kada je Italijan vodio sa 2:0 u setovima, ali se onda povredio i bio je primoran da preda meč najboljem svih vremena.