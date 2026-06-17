Najpoznatija hvratska navijačica Ivana Knol, ponovo se našla u centru pažnje. Atraktivna crnka je stigla u Dalas kako bi podržala "vatrene" koji igraju protiv Engleske meč prvog kola Mundijala.

Ivana je slavu stekla provokativnim izdanjima na tribinama, a u Teksas je stigla direktno iz Los Anđelesa, gde je nastupala kao di džej na FIFA fan festivalu.

Ne krije optimizam pred meč sa Englezima.

- Velika su očekivanja. Ja nikada ne igram na malo! Šta god da se desi, ostajem do kraja jer očekujem finale. Rekla sam BBC-ju da ćemo ih razvaliti i da treba da budu srećni što ćemo to uraditi odmah na početku, a ne kasnije - napisala je Ivana Knol.

Osim što privlači poglede navijača širom sveta, Ivana priznaje da je meta i samih fudbalera. Na pitanje da li je na društvenim mrežama prate reprezentativci Hrvatske, kroz zagonetan osmeh je odgovorila:

- Ima li ih među mojim pratiocima? Neke sam primetila da mi gledaju stori ili pišu, ali znaju oni to dobro - rekla je Ivana.