Lionel Mesi je na maestralan način otvorio ovogodišnji Mundijal. Po mnogima najbolji fudbaler svih vremena je postigao het-trik u pobedi Argentine nad Alžirom (3:0).

Time se izjednačio sa Miroslavom Kloseom na vrhu liste najboljih strelaca u istoriji Svetskih prvenstava, pošto obojica sada imaju po 16 golova, a već u narednom kolu protiv Austrije će imati priliku da nadmaši legendarnog Nemca.

Nakon istorijske partije Mesi je otkrio da trenutno gleda dokumentarac Rafaela Nadala koji je nedavno izašao na Netfliksu.

- Trenutno gledamo seriju Rafa Nadal i mnogo se poistovećujem sa njim u smislu da uvek daje sve od sebe i uživa u onome što radi - reko je Mesi u razgovoru sa novinarima.