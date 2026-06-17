Mesi i Argentina su razbili Alžir.

Nakon meča je bio emotivan u izjavi i objasnio je zašto je plakao.

- Volim da igram fudbal; to je bila moja strast još otkad sam bio mali dečak. Kada sam u dobroj formi, dajem sve od sebe na terenu - istakao je, pa dodao:

- Prve utakmice na Svetskom prvenstvu su uvek teške i očigledno je da ti niko ništa ne poklanja. Ovo je veoma kompetitivno Svetsko prvenstvo sa odlično pripremljenim timovima.

Na kraju je i ostavio misteriju,

- Plakao sam nakon prvog gola, da… ali to je bilo nešto potpuno nerodno sa fudbalom. Prošao sam kroz neke teške dane, ali sam zahvalan celoj delegaciji i mojim saigračima jer su uvek bili uz mene, dajući mi puno snage - rekao je Mesi.