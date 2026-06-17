Tokom poluvremena došlo je do pucanja cevi za navodnjavanje terena, usled čega je voda velikom silinom počela da izbija na travnatu podlogu, pretvarajući deo igrališta u svojevrsni gejzir.

Organizatori i službe zadužene za održavanje stadiona odmah su reagovali kako bi sanirali kvar i sprečili dalje izlivanje vode.

Zbog problema je nastavak meča bio pod znakom pitanja, ali su nadležni uspeli da otklone kvar pre početka drugog poluvremena.

Snimci incidenta brzo su se proširili društvenim mrežama, a ljubitelji fudbala su ovaj događaj opisali kao još jednu bizarnu situaciju na Mundijalu u SAD, Meksiku i Kanadi.

Na kraju, uprkos neobičnim scenama sa terena, utakmica je nastavljena bez većih posledica, ali je nesvakidašnji "vodeni spektakl" ostao još jedna od vanfudbalskih tema među navijačima.