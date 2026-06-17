Nekadašnji golgeter Argentine Serhio Aguero nalazio se uz teren stadiona u Kanzas Sitiju, gde je kao stručni konsultant komentarisao atmosferu pred meč i govorio o šansama aktuelnih svetskih prvaka.



Sve je delovalo kao uobičajeno uključenje uživo, sve dok se iza njegovih leđa nije pojavio Lionel Mesi.

Kapiten "gaučosa" upravo je završavao zagrevanje sa saigračima, ali je u jednom trenutku primetio je svog dugogodišnjeg prijatelja. Bez ikakvog premišljanja skrenuo je sa putanje i krenuo pravo prema njemu.

Ono što je usledilo izazvalo je oduševljenje među navijačima. Mesi je prišao Agueru, snažno ga zagrlio, a zatim ga i poljubio.

To je poštovanje...

Za milione Argentinaca ovaj trenutak imao je mnogo dublje značenje od običnog pozdrava. Mesi i Aguero godinama važe za nerazdvojne prijatelje, još od dana kada su zajedno nosili dres omladinskih selekcija Argentine.