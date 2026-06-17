Fudbalska reprezentacija Austrije pobedila je Jordan (3:1) na Svetskom prvenstvu, ali...

Nije to bila laka utakmica kako su mnogi mislili. Jordan je igrao hrabro, pogodili su i prečku i stativu na ovom susretu. Ujedno ovo je bio njihov prvi gol na najvećoj smotri fudbala,

Na kraju je presudio autgol, a jedan detalj bio je posebno zanimljiv. Fudbaler Zvezde, Marko Arnautović pogodio je mrežu rivala, ali... Njegov gol poništen je posle VAR provere. Ipak, u samoj završnici meča pogodio je sa penala.

Treba dodati i da je Arnautović meč počeo sa klupe.

Kada se podvuče crta, Jordan se pokazao kako sasvim solidna selekcija, ali je Austrija zasluženo stigla do tri boda.

Austrija - Jordan 2:1 (1:0)

Austrija: A. Šlager – Alaba, Lenhart, Poš – Lajmer, Mvene, Sejvald, K. Šleger – Sabicer, Šmid – Kalajdžić. Jordan: Abulaila – Hadad, Abu Taha, Nasib, Al Arab, Abualnadi – Tamari, Al Rašdan, Al Ravabdeh, Al Fakuri – Olvan. Tok utakmice: Drugo poluvreme: 90+10 - GOL! Arnautović sa bele tačke! 90. minut - Igraće se još 10 minuta. 77. minut - E, sada je gol! Šabice je centrirao, a Jordan je pogodio svoju mrežu. 71. minut - Kakva drama... Nema gol! VAR se gledao, zbog igranja rukom, ponišen je gol Arnautovića! 67. minut - GOL! Marko Arnautović je iskoristio grešku rivala i pogodio je! 57. minut - Jordan ima incijativu. Sve su jači napadi. 50. minut - GOL! Prvi gol za Jordan na SP! Olvan je dao strašan gol! 46. minut - Pretio Jordan, na mestu je Šlager. 46. minut - Marko Arnautović je u igri. Ušao je umesto Kalajdžića. Prvo poluvreme: 45. minut - Altamari pokušava da napadne, ali je odbrana rivala uspela da ga zaustavi. 34. minut - Jordan je imao veliku šansu, ali je pokušaj izblokiran. 20. minut - Gol! Šmid je pocepao mrežu Jordana sa distance! 17. minut - Pukla je kontra Jordana, Ode Fahuri je šutirao, a lopta je otišla preko gola. 14. minut - Bio je Kalajdžić u šansi, ali nije uspeo da šutne na gol. 2. minut - Probao je Hadad, ali nije uspeo da pogodi mrežu. 1.minut - Utakmica je počela!

05.40 - Ovo Svetsko prvenstvo biće poslednje takmičenje Arnautovića u dresu reprezetacije.

05.31 - Austrija u ovaj duel ulazi kao veliki favorit.

05.30 - Na teren izlaze Austrija i Jordan, a ovaj meč biće posebno zanimljiv za navijače Crvene zvezde jer će igrati Marko Arnautović. Ipak, on će ovaj meč početi na klupi.