Austrija: A. Šlager – Alaba, Lenhart, Poš – Lajmer, Mvene, Sejvald, K. Šleger – Sabicer, Šmid – Kalajdžić.
Jordan: Abulaila – Hadad, Abu Taha, Nasib, Al Arab, Abualnadi – Tamari, Al Rašdan, Al Ravabdeh, Al Fakuri – Olvan.
Tok utakmice:
Drugo poluvreme:
90+10 - GOL! Arnautović sa bele tačke!
90. minut - Igraće se još 10 minuta.
77. minut - E, sada je gol! Šabice je centrirao, a Jordan je pogodio svoju mrežu.
71. minut - Kakva drama... Nema gol! VAR se gledao, zbog igranja rukom, ponišen je gol Arnautovića!
67. minut - GOL! Marko Arnautović je iskoristio grešku rivala i pogodio je!
57. minut - Jordan ima incijativu. Sve su jači napadi.
50. minut - GOL! Prvi gol za Jordan na SP! Olvan je dao strašan gol!
46. minut - Pretio Jordan, na mestu je Šlager.
46. minut - Marko Arnautović je u igri. Ušao je umesto Kalajdžića.
Prvo poluvreme:
45. minut - Altamari pokušava da napadne, ali je odbrana rivala uspela da ga zaustavi.
34. minut - Jordan je imao veliku šansu, ali je pokušaj izblokiran.
20. minut - Gol! Šmid je pocepao mrežu Jordana sa distance!
17. minut - Pukla je kontra Jordana, Ode Fahuri je šutirao, a lopta je otišla preko gola.
14. minut - Bio je Kalajdžić u šansi, ali nije uspeo da šutne na gol.
2. minut - Probao je Hadad, ali nije uspeo da pogodi mrežu.
1.minut - Utakmica je počela!
Komentari (0)