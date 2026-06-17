Fudbalska reprezentacija Austrije savladala je Jordan rezultatom 3:1 u utakmici prvog kola J grupe na Svetskom prvenstvu.

Golove su postigli Romano Šmid u 21. i Jazan Al-Arab u 76. minutu, nakon skoka sa Markom Arnautovićem, da bi napadač Crvene zvezde u 90+12. minutu postavio konačan rezultat iz penala.

Arnautović je odigrao drugo poluvreme, VAR mu je poništio pogodak u 72. minutu zbog igranja rukom Stefana Poša, ali iz drugog puta nije bilo greške.

Kao što kaže Bata Stojković u "Balkanskom špijunu":

Centrala može da pogreši jednom, ali ne sto puta...